Neymar volta a treinar com o elenco e deve ser reforço para o Peixe Com o atleta em campo, Santos tem aproveitamento duas vezes maior Esporte Record|Do R7 09/04/2025 - 16h58 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar está de volta aos treinos do Santos (SP) após 33 dias afastado devido a uma lesão na coxa. O técnico Pedro Caixinha está otimista com o retorno do craque, que pode ser fundamental para a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense.

Neymar, que tem contrato até junho, é visto como um herói pelo torcedor, capaz de melhorar significativamente o desempenho do time. Com ele em campo, o Santos tem um aproveitamento duas vezes maior. A expectativa é grande para vê-lo jogar e liderar o time rumo ao sucesso no Brasileirão.