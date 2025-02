Palmeiras perde liderança após levar 2 a 1 pelo Novorizontino Verdão tinha chegado a 42 jogos sem perder na primeira fase do Paulistão Esporte Record|Do R7 29/01/2025 - 15h12 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h21 ) twitter

A partida aconteceu no sábado, dia 25, na Arena Barueri (SP). No primeiro tempo, o uruguaio Facundo Torres balançou a rede pelo Verdão. Porém, a virada do time de São Bernardo veio com um pênalti cobrado por Pablo Dyego. O gol da vitória foi marcado por Robson Fernandes.

O Palmeiras não havia perdido em 42 disputas, durante a primeira fase do Campeonato Paulista.