Palmeiras pode ter mudanças no time para enfrentar o Bolívar pela Libertadores A equipe de Abel Ferreira busca confirmar a liderança geral da competição, o que oferece vantagens nas próximas fases Esporte Record|Do R7 15/05/2025 - 16h18 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h44 )

Nesta quinta-feira, 15, o Palmeiras enfrenta o Bolívar no Allianz Parque, já classificado para as oitavas de final e garantido no primeiro lugar do Grupo G. A equipe de Abel Ferreira busca confirmar a liderança geral da competição, o que oferece vantagens nas próximas fases. A provável escalação inclui Weverton no gol e dúvidas entre Gustavo Gomez ou Murilo na zaga. O Bolívar, em último no grupo, precisa vencer os próximos dois jogos e torcer por combinações de resultados para avançar, mas enfrenta um cenário desfavorável.