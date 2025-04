Palmeiras quebra tabu contra Fortaleza e vence jogo com Weverton defendendo pênalti Com o resultado, Verdão assume liderança do Brasileirão Esporte Record|Do R7 22/04/2025 - 15h57 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h57 ) twitter

Em um emocionante confronto na Arena Castelão, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 2 a 0, com gols de Facundo Torres e Flaco Lopes. O destaque da partida foi o goleiro Weverton, que garantiu a vitória ao defender um pênalti no último lance do jogo. Com este resultado, o Palmeiras quebra um tabu e assume a liderança do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2019. A partida contou com a presença de 23.000 torcedores, que apoiaram fervorosamente o time da casa.