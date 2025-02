Palmeiras tenta retomar o caminho da vitória contra a Inter de Limeira Verdão precisa ganhar para se aproximar da zona de classificação Esporte Record|Do R7 13/02/2025 - 16h43 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h51 ) twitter

O Palmeiras enfrenta a Inter de Limeira nesta quinta-feira (13), fora de casa, com o objetivo de retomar o caminho das vitórias e se aproximar da zona de classificação para as fases finais do Campeonato Paulista.

O Verdão, que vem de dois empates seguidos, precisa da vitória para reduzir a distância de cinco pontos para o mata-mata, após as vitórias de Ponte Preta e São Bernardo.