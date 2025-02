Palmeiras vence Inter de Limeira e se aproxima da classificação Verdão conquista vitória por 3 a 0, mas ainda não garante vaga no mata-mata Esporte Record|Do R7 14/02/2025 - 16h48 (Atualizado em 14/02/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Palmeiras se reencontrou com a vitória ao derrotar a Inter de Limeira por 3 a 0, ficando mais próximo da Ponte Preta, líder do Grupo D no Campeonato Paulista.

Apesar do resultado positivo, o Verdão ainda não assegurou a classificação para a fase mata-mata e segue pressionado na reta final da fase de grupos.