Palmeiras vence o Santos de virada na Vila Belmiro Santos abriu o placar com um gol de Guilherme, mas o time alviverde logo marcou dois gols e se manteve invicto no Paulistão 2025 Esporte Record|Do R7 23/01/2025 - 19h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h36 )

O Palmeiras venceu o Santos de virada na Vila Belmiro, em Santos (SP). O time santista abriu o placar com um gol do camisa 10, Guilherme, mas depois o Palmeiras mostrou a força do elenco e marcou dois gols. O time alviverde segue invicto no Paulistão 2025.