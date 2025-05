Palmeiras visita o Bragantino, vence de virada e assume liderança do Brasileirão O próximo desafio do Palmeiras será contra o Flamengo, enquanto o Bragantino enfrentará o Juventude Esporte Record|Do R7 19/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h24 ) twitter

O Palmeiras reafirma sua liderança no Campeonato Brasileiro ao vencer o Red Bull Bragantino de virada em Bragança Paulista. Com uma defesa sólida, o time não sofria gols há seis jogos, mas viu sua invencibilidade ser quebrada aos 23 minutos com um gol de Gabriel. A reação veio no segundo tempo, com Murilo empatando e Maurício garantindo a vitória. O próximo desafio do Palmeiras será contra o Flamengo, enquanto o Bragantino enfrentará o Juventude.