Patinação de Santos brilha no Sul-Americano e se prepara para o Troféu Brasil Equipe Axel conquistou 13 medalhas de ouro Esporte Record|Do R7 25/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h28 )

A equipe de patinação artística de Santos, Axel, comemora o sucesso no campeonato Sul-Americano, onde conquistou 13 medalhas de ouro. Agora, as atletas se preparam para o Troféu Brasil, que será realizado em Santos. O técnico destaca o esforço e dedicação do grupo, que é referência nacional e revela talentos para a seleção brasileira. O evento contará com a torcida local, aumentando a motivação das atletas.