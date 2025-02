Pepe: O Canhão da Vila Comemora 90 Anos Maior artilheiro do Peixe, o ídolo é lembrado por sua lealdade e feitos históricos no futebol brasileiro Esporte Record|Do R7 25/02/2025 - 18h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h05 ) twitter

osé Macia, mais conhecido como Pepe, o “Canhão da Vila”, completa 90 anos como um dos maiores ídolos da história do Santos Futebol Clube. Com 741 jogos e 401 gols entre 1954 e 1969, o ex-jogador conquistou títulos importantes, incluindo dois Mundiais, uma Libertadores e vários campeonatos nacionais.

Sua lealdade ao clube e sua presença marcante em campo, seja pela Seleção Brasileira ou com a camisa do Peixe, o consolidam como um dos maiores ícones do futebol mundial.