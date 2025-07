Polêmica de Pênalti e arbitragem marcam confronto entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil A partida foi marcada por decisões controversa Esporte Record|Do R7 31/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h21 ) twitter

O técnico Dorival Júnior comentou sobre o pênalti perdido por Yuri Alberto, destacando a importância de manter a organização e a objetividade do time. Abel Ferreira, do Palmeiras, criticou a tecnologia de arbitragem após um gol anulado por impedimento. A partida, marcada por decisões controversas, deixa o Corinthians em vantagem, enquanto o Palmeiras busca reverter o placar na Copa do Brasil.