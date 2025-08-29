Praia Grande vence SESI Bauru, favorito ao título, com decisão no tie break
A equipe, composta por jovens talentos, mostrou habilidade e determinação
O time de vôlei de Praia Grande venceu o SESI Bauru por 3 a 2 na estreia do Campeonato Paulista, com parciais de 23-25, 25-20, 25-23, 20-25 e 15-13 no tie break. A equipe, composta por jovens talentos, mostrou habilidade e determinação, destacando-se mesmo contra um dos favoritos ao título. O próximo desafio será contra o Suzano Vôlei, fora de casa, no dia 5 de setembro.