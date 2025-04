Quarta rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira (15) Times paulistas entram em campo amanhã (16) e enfrentam clássicos nacionais Esporte Record|Do R7 15/04/2025 - 16h38 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Esporte Record destaca a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que começa nesta terça-feira (15) com grandes clássicos nacionais. O confronto inicial será entre Ceará e Vasco na Arena Castelão. Na quarta-feira, jogos emocionantes incluem Botafogo e São Paulo, Sport e Bragantino, e o esperado duelo entre Inter e Palmeiras no Beira-Rio, considerado o melhor da rodada.

Outros jogos incluem Corinthians e Fluminense na Neo Química Arena e Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, com César Sampaio no comando do Santos. A rodada encerra na quinta-feira com Cruzeiro e Bahia no Mineirão.