"Quem não quiser jogar é melhor sair", diz Marcelo Teixeira sobre jogo contra o Timão A expectativa é alta para o retorno de Neymar e a recuperação do desempenho do Santos Esporte Record|Do R7 14/05/2025 - 16h34 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h48 )

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, compartilhou suas impressões sobre a ausência de Neymar devido a uma lesão e a importância do próximo clássico contra o Corinthians. Com apenas uma vitória em oito jogos no Campeonato Brasileiro, Teixeira destacou a necessidade de confiança e comprometimento dentro do elenco santista. Ele enfatiza que o momento é crucial para mostrar a força do time e que aqueles que não estão dispostos a se dedicar devem reconsiderar sua posição.