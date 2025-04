Rebeca Andrade vence prêmio Laureus na categoria “Retorno do Ano” Troféu destaca trajetória de superação da ginasta após três cirurgias no joelho Esporte Record|Do R7 22/04/2025 - 15h08 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h08 ) twitter

A ginasta Rebeca Andrade foi agraciada com o prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte, na categoria Retorno do Ano. Este reconhecimento destaca sua impressionante trajetória de superação após enfrentar três cirurgias no joelho. Rebeca superou um longo e desafiador processo de recuperação, retornando ao mais alto nível da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris. Lá, ela brilhou ao conquistar quatro medalhas: ouro no solo, duas pratas no individual geral e salto, e bronze por equipes. Sua história é um exemplo de resiliência e excelência no esporte.