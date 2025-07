RECORD Open de Beach Tennis agita Prainha Vale Sul em julho O esporte, em crescimento no Brasil, pode se tornar olímpico em 2032 Esporte Record|Do R7 01/07/2025 - 16h24 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O RECORD Open de Beach Tennis acontece de 11 a 13 de julho no Prainha Vale Sul, com diversas categorias e inscrições abertas até 9 de julho. Bruno Lima Martins destaca a estrutura do local, que oferece aulas e eventos sociais. O esporte, em crescimento no Brasil, pode se tornar olímpico em 2032. Inscrições pelo Instagram Prainha Vale Sul.