RECORD Open de Beach Tennis começa hoje (11) e vai até o próximo domingo Professores e alunos participaram de desafio especial Esporte Record|Do R7 11/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além de ser palco do RECORD Open de Beach Tennis, o Prainha Beach Sports também recebeu de um animado desafio da modalidade, onde professores e alunos participaram de uma competição divertida. O evento contou com a presença de Iago Davi e Breno, que destacaram a importância da técnica e do entretenimento nas aulas. O desafio consistia em derrubar um alvo com a raquete, proporcionando momentos de descontração e risadas.