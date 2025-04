Renato Gaúcho retorna ao Fluminense como técnico Essa é a sétima vez que o ex-jogador assume o clube carioca Esporte Record|Do R7 04/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h47 ) twitter

Renato Gaúcho, ídolo histórico do Fluminense, retorna ao clube carioca como técnico pela sétima vez. Conhecido por seu gol de barriga no FlaFlu e por comandar o time na conquista da Copa do Brasil em 2007, Renato substituiu Mano Menezes.

A expectativa é que ele já esteja à beira do campo no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. O desafio será ajustar rapidamente o time para o Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Entre os reforços, destacam-se os jovens estrangeiros Joaquín Lavega e Lezcano, que vêem no Fluminense um grande projeto.