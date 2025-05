Sábado de clássico: Fluminense e Vasco se enfrentam a partir das 18h Ambos os times vêm de vitórias na Copa do Brasil e se enfrentam em clássico carioca Esporte Record|Do R7 23/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O fim de semana será marcado pelo reencontro do técnico Fernando Diniz com o Fluminense, agora no comando do Vasco. Ambos os times vêm de vitórias na Copa do Brasil e se enfrentam em clássico carioca. O Fluminense busca subir no Brasileirão, enquanto o Vasco quer se afastar da zona de rebaixamento. A partida será transmitida pela Record às 18h.