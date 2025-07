Santos apresenta detalhes da nova arena em audiência pública na Vila Belmiro A assinatura do contrato final deve ocorrer em até 60 dias Esporte Record|Do R7 15/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em audiência pública na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube e a construtora responsável apresentaram detalhes sobre a nova arena do clube. Com capacidade para 30 mil torcedores, a construção está prevista para ser concluída em 36 a 42 meses, com um custo de R$ 700 milhões. A assinatura do contrato final deve ocorrer em até 60 dias, fortalecendo a parceria entre o clube e a construtora.