Santos busca novo técnico para se recuperar no Brasileirão Na próxima rodada, César Sampaio assume interinamente o clube Esporte Record|Do R7 15/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h30 )

A situação crítica do Santos no Campeonato Brasileiro vem preocupando os torcedores, em especial depois da demissão do técnico Pedro Caixinha após uma série de derrotas. Com César Sampaio assumindo interinamente, o clube busca alternativas para melhorar seu desempenho. Enquanto isso,

Neymar retorna aos campos após 41 dias, trazendo esperança aos torcedores, mas também cobrando mais personalidade dos jogadores.