Santos confirma saída do técnico Pedro Caixinha após derrota para o Fluminense O clube busca um novo treinador, com Dorival Júnior e Tite como possíveis candidatos Esporte Record|Do R7 14/04/2025 - 16h37 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h37 )

O Santos oficializou a saída do técnico Pedro Caixinha e sua equipe, com César Sampaio assumindo interinamente. Caixinha refletiu, na coletiva após o jogo contra o Fluminense, sobre sua experiência e a capacidade do jogador Neymar em lidar com pressões. O clube busca um novo treinador, com Dorival Júnior e Tite como possíveis candidatos. A expectativa é alta para o reencontro de Dorival e Neymar no Santos. A decisão sobre o novo técnico deve ser anunciada em breve.