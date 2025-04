Santos enfrenta o Bahia ainda sem Neymar na equipe Peixe aposta no bom retrospecto contra o tricolor baiano Esporte Record|Do R7 04/04/2025 - 15h53 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h53 ) twitter

O Santos se prepara para enfrentar o Bahia na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time aposta em seu bom retrospecto contra o Tricolor, não perdendo em casa desde 2012. Nos últimos 9 confrontos em casa, o Santos conquistou 7 vitórias e dois empates. O último encontro terminou em empate na Copa do Brasil, com o Bahia avançando nos pênaltis.

Neymar, ainda sem data de retorno, está em processo de fortalecimento muscular após lesão. A expectativa é que ele volte a jogar contra o Fluminense. A presença de Neymar em eventos externos não preocupa a diretoria, que mantém foco em sua recuperação.