Santos fica só no empate com a Ponte Preta, por 1 a 1 Partida foi fora de casa no último domingo (19) Esporte Record|Do R7 21/01/2025 - 14h31 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O jogo foi de muita marcação, e Jean Dias abriu o placar para o time de Campinas aos 43 minutos do primeiro tempo.

Apesar de Guilherme ter empatado aos 7 minutos do segundo tempo, o destaque do Peixe foram as defesas do goleiro Gabriel Brazão.

O próximo confronto do Santos será contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (22), na Vila Belmiro.