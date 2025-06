Santos goleia São José e lidera Brasileirão Feminino Série A2 Santos venceu o São José por 4 a 0 Esporte Record|Do R7 09/06/2025 - 15h18 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h18 ) twitter

No penúltimo jogo do Brasileirão Feminino Série A2, o Santos venceu o São José por 4 a 0, com gols de Lari, Pardal e Analice. As sereias lideram com 16 pontos, enquanto o São José luta contra o rebaixamento. Com 6 derrotas, o time precisa vencer o Botafogo para escapar da queda. O Taubaté ainda busca classificação.