Santos tem duas semanas de trabalho antes da partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Esporte Record|Do R7 05/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h32 )

O Santos se prepara para enfrentar o Fortaleza no dia 12, enquanto negocia a renovação contratual de Neymar. O contrato atual de 5 meses garante ao jogador pelo menos R$ 20 milhões mensais, mas há uma dívida de R$ 105 milhões com a NR Sports. A expectativa é que a renovação dilua essa dívida até a Copa do Mundo. Neymar não se pronunciará até o jogo contra o Fortaleza.