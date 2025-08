Santos vence Juventude com show de Neymar e deixa zona de rebaixamento do Brasileirão Próxima partida do Peixe é contra o Cruzeiro Esporte Record|Do R7 05/08/2025 - 15h13 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h13 ) twitter

O Santos venceu o Juventude por 3 a 1 no Morumbi, com destaque para Neymar, que marcou dois gols. O Juventude teve um gol anulado pelo VAR antes de Neymar abrir o placar. Barreal ampliou para o Santos, e Will diminuiu para o Juventude. No segundo tempo, Neymar converteu um pênalti, garantindo a vitória. Com o resultado, o Santos saiu da zona de rebaixamento e se prepara para enfrentar o Cruzeiro.