Santos vira para cima do Bahia na Vila mas deixa vitória escapar Técnico Pedro Caixinha é pressionado pela torcida Esporte Record|Do R7 07/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h46 )

O Santos continua sem vencer no Campeonato Brasileiro após empatar em 2 a 2 com o Bahia na Vila Belmiro. A partida, que contou com mais de oito mil torcedores, teve momentos de tensão quando o Santos conseguiu virar o jogo, mas sofreu o empate nos minutos finais.

O técnico Pedro Caixinha foi alvo de críticas da torcida após o resultado. Durante o jogo, um pênalti inicialmente marcado a favor do Santos foi revisado e anulado pelo VAR. Caixinha afirmou que prefere ser alvo das críticas em vez dos jogadores, mostrando confiança em sua capacidade de lidar com a pressão.