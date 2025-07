São José dos Campos (SP) vence Jogos Regionais e conquista mais um título Com uma delegação de quase 600 atletas, a cidade se prepara para os Jogos Abertos Esporte Record|Do R7 16/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h37 ) twitter

São José dos Campos (SP) celebrou um feito histórico nos Jogos Regionais, conquistando títulos ou vice-campeonatos em todas as modalidades. O secretário de Esporte, Thiago Dias, destacou a organização impecável e o apoio do prefeito Anderson Farias. Com uma delegação de quase 600 atletas, a cidade se prepara para os Jogos Abertos, buscando o sétimo título consecutivo. A competição será em São José do Rio Preto, com a cidade confiante em seu programa de formação de atletas.