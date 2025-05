São José perde para o Vasco em casa e diz adeus ao NBB nas oitavas Time foi derrotado com o placar de 88 a 83 Esporte Record|Do R7 05/05/2025 - 15h54 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O São José Basquetebol encerrou sua participação no NBB após uma derrota para o Vasco no jogo 4, com placar de 88 a 83, finalizando a disputa dos playoffs. Apesar do resultado, a equipe teve uma temporada notável, conquistando o vice-campeonato paulista e realizando uma campanha de recuperação impressionante no NBB. O jogo atraiu 3 mil torcedores, demonstrando o apoio fervoroso da torcida.