São José se reforça com 16 nomes e terá treino aberto para o público amanhã (14) Time estreia na Copa Paulista contra o Taubaté Esporte Record|Do R7 13/06/2025 - 16h34 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h34 )

O São José inicia sua jornada na Copa Paulista enfrentando o Taubaté no clássico do Vale. Com 16 novos reforços, incluindo o experiente João Igor, e o técnico Marcelo Marelli, o time busca bom desempenho. A equipe utiliza drones e GPS para análise de desempenho, preparando-se com treinos abertos no estádio Martins Pereira.