São José vence em casa em jogo direto pelo NBB Joseenses estão na nona colocação Esporte Record|Do R7 03/04/2025 - 15h58 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h58 )

O São José Basketball conquistou sua segunda vitória consecutiva no NBB, vencendo o Unifacisa por 78 a 66 na Farma Conde Arena. Com este triunfo, a equipe subiu para a nona colocação do torneio, com um aproveitamento de 50,6%. Destaque para o ala Adiel, cestinha do time com 15 pontos, seguido por Ruivo e Vieta com 14 pontos cada, e Douglas Santos com 13. O americano Delf, do time visitante, foi o cestinha do jogo com 17 pontos. O próximo confronto do São José será contra o União Corinthians, no Arnão, em Santa Cruz do Sul.