São Paulo anuncia renovação do contrato com o goleiro Rafael até 2027 Jogador chegou em 2023 ao clube e se destacou nos títulos da Copa do Brasil e Copa Rei Esporte Record|Do R7 01/04/2025 - 15h42 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h42 )

O São Paulo FC celebra a renovação do contrato do goleiro Rafael, que permanecerá no clube até 2027. Rafael, que se destacou desde sua chegada em 2023, foi fundamental na conquista da Copa do Brasil e da Copa Rei, sendo eleito o melhor goleiro e jogador, respectivamente.

Com 130 jogos pelo Tricolor, ele se firmou como titular após a saída de Rogério Ceni. O presidente Júlio Casares destacou a importância de Rafael como líder e símbolo de um São Paulo vencedor. O projeto do clube visa continuar conquistando títulos e mantendo o São Paulo no topo, com Rafael como peça-chave nessa trajetória.