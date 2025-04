São Paulo vence Libertad e vira líder e Botafogo perde com falha de goleiro Acompanhe a análise completa dos jogos e os impactos para os times brasileiros nas competições Esporte Record|Do R7 24/04/2025 - 16h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h39 ) twitter

Nesta quarta-feira (23), times brasileiros entraram em campo pela Libertadores e Sul-Americana, destacando a atuação dos times brasileiros. O Botafogo enfrentou o Estudiantes em La Plata e sofreu uma derrota por 1 a 0, com um gol inesperado após um desvio no gramado.

Já o São Paulo brilhou no Paraguai, vencendo o Libertad com gols de Lucas Ferreira e André Silva, consolidando sua liderança no grupo. Na Sul-Americana, o Fluminense empatou com a Unión Española em Santiago, com Nonato garantindo o empate nos acréscimos.