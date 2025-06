Seleção brasileira empata com Equador no primeiro jogo de Ancelotti O Brasil agora se prepara para enfrentar o Paraguai Esporte Record|Do R7 06/06/2025 - 16h12 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h12 ) twitter

A seleção brasileira empatou 0 a 0 com o Equador na estreia do técnico Ancelotti. O Brasil mostrou um futebol tímido, com Richarlyson fora de ritmo e Vinícius Júnior sem sucesso nos dribles. O Equador dominou a posse de bola, destacando-se o jogador Caicedo. O Brasil agora se prepara para enfrentar o Paraguai na Arena Neoquímica.