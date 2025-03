Seleção Brasileira se prepara para desafios nas Eliminatórias Equipe chega a Brasília para jogo contra a Colômbia; Dorival Júnior espera contar com todos os convocados Esporte Record|Do R7 18/03/2025 - 18h55 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h55 ) twitter

A seleção brasileira de futebol enfrenta desafios nas eliminatórias da Copa do Mundo, com a ausência de Neymar devido a lesão. A equipe chegou a Brasília para o confronto contra a Colômbia, ocupando a quinta posição na tabela.

O técnico Dorival Júnior espera contar com todos os convocados para o treino. Vanderson do Monaco deve ser titular na lateral direita. A pressão é grande para resgatar a confiança da torcida e mostrar bom entrosamento. Wesley do Flamengo celebra sua primeira convocação, destacando a realização de um sonho ao vestir a camisa da seleção.