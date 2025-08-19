Sereias da Vila avançam para a final do Brasileiro Feminino A2 após vitória em cima do Atlético-MG
O Santos venceu nos pênaltis, com destaque para a goleira Estefani e Nati Pitbull, que asseguraram a classificação
As Sereias da Vila garantiram vaga na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino após um emocionante confronto contra o Atlético Mineiro. O Santos venceu nos pênaltis, com destaque para a goleira Estefani e Nati Pitbull, que asseguraram a classificação. Agora, as Sereias enfrentarão o Botafogo na disputa pelo título, com datas ainda a serem definidas.