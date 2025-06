Sereias da Vila vencem Pérolas Negras na Vila e se classificam na Copa do Brasil As Sereias enfrentam o Vasco no próximo sábado pela Série A2 do Brasileiro Esporte Record|Do R7 12/06/2025 - 16h14 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h14 ) twitter

As Sereias da Vila venceram o Pérolas Negras por 3 a 0 na segunda fase da Copa do Brasil feminina. Ana Luiza marcou dois gols, incluindo um golaço, e Nati Pitbull completou o placar. O jogo ocorreu na Vila Belmiro com entrada franca e apenas 200 espectadores. As Sereias enfrentam o Vasco no próximo sábado pela Série A2 do Brasileiro.