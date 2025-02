Técnico do Vôlei São José é demitido

Técnico do Vôlei São José é demitido Comunicado foi feito em nota pelo time no dia 27 de janeiro Esporte Record|Do R7 29/01/2025 - 15h15 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h15 ) twitter

O treinador Reinaldo Bacilieri e o assistente dele, Bernardo Assis, não fazem mais parte do corpo técnico do São José. Em comunicado lançado no último dia 27, o time agradeceu pelos serviços prestados e anunciou Sérgio Negrão no comando.

Na Superliga, o time do interior somou apenas 9 pontos, ocupando a vice-lanterna do campeonato com risco de rebaixamento. Foram 4 vitórias e 10 derrotas, totalizando 17 sets vencidos e 37 perdidos.