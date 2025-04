Terceira fase da Copa do Brasil tem Inter com dificuldades e empate do Atlético-MG Acompanhe os detalhes e destaques das partidas Esporte Record|Do R7 30/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h14 ) twitter

Em partida válida pela Copa do Brasil, o Internacional venceu o Maracanã com dificuldade, enquanto o Fluminense superou a Aparecidense com um gol de Keno.

Na Arena Pernambuco, Retrô e Fortaleza empataram em um jogo acirrado, com Richard Franco e Luceiro marcando. O Maringá ficou à frente com Fausto Vera, mas Hulk garantiu o empate no final.