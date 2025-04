Terceira rodada do Brasileirão tem derrota do Santos e queda de Pedro Caixinha Confira os destaques e os resultados dos jogos do fim de semana Esporte Record|Do R7 14/04/2025 - 16h33 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h33 ) twitter

Confira os destaques da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com gols e resultados emocionantes. O Bragantino venceu o Botafogo com um gol de Eduardo Sasha. Juventude virou o jogo contra o Ceará, vencendo por 2 a 1. Palmeiras superou o Corinthians por 2 a 0, enquanto Bahia e Mirassol empataram. São Paulo e Cruzeiro também ficaram no empate.

O Flamengo derrotou o Grêmio com dois gols de Arrascaeta. No Maracanã, o Fluminense venceu o Santos com um gol de Samuel Xavier. O jogo mais eletrizante foi entre Atlético Mineiro e Vitória, que terminou empatado em 2 a 2, com um gol emocionante de Igor Gomes no final.