Time feminino de basquete do Atleta Cidadão venceu o Brasileiro Sub-17 de forma invicta A equipe, liderada pela técnica Ana Martins Diniz, destacou-se com uma campanha impressionante Esporte Record|Do R7 07/08/2025 - 15h25 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h25 )

O São José Basquete celebrou uma vitória histórica ao conquistar o título invicto no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-17 de basquete feminino em Curitiba. A equipe, liderada pela técnica Ana Martins Diniz, destacou-se com uma campanha impressionante, superando adversários com ampla vantagem. O time, que mescla jovens talentos e atletas experientes, reflete o sucesso do programa Atleta Cidadão, que investe no desenvolvimento esportivo em São José dos Campos.