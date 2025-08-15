Torcedores vivenciam bastidores do São José em visita ao estádio em comemoração aos 92 anos do clube Durante a visita, os fãs puderam ver os jogadores após o treino, tornando o dia inesquecível Esporte Record|Do R7 15/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h18 ) twitter

Torcedores do São José tiveram a oportunidade única de conhecer os bastidores do clube, incluindo o vestiário e o CT, em uma visita especial. A experiência foi emocionante para muitos, que frequentam o estádio desde 1987. Durante a visita, os fãs puderam ver os jogadores após o treino, tornando o dia inesquecível. A visita coincidiu com a última rodada da primeira fase da Copa Paulista, aumentando a expectativa dos torcedores.