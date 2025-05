Torcida palmeirense se anima com rumor de CR7 no Palmeiras Apesar das especulações, o Palmeiras negou interesse no jogador, que atualmente tem negociações avançadas para renovação com o Al Nasser

Esporte Record|Do R7 06/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h29 ) twitter

