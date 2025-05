Vasco atropela o Fortaleza, vence por 3x0 e sai da zona de rebaixamento A vitória trouxe alívio e confiança ao time, que busca melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro Esporte Record|Do R7 19/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em um jogo emocionante no estádio São Januário, o Vasco da Gama venceu o Fortaleza por 3 a 0, marcando uma importante vitória após nove partidas sem vencer. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Vasco começou o jogo de forma agressiva, com Nuno Moreira abrindo o placar logo aos 2 minutos. O jogo foi marcado por dois gols de Vegetti e duas expulsões após uma confusão em campo. A vitória trouxe alívio e confiança ao time, que busca melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. A torcida vascaína celebrou intensamente, enquanto o time mantém sua invencibilidade em casa contra o Fortaleza.