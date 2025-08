Veja os resultados da décima oitava rodada do Brasileirão Corinthians e Flamengo empataram com Fortaleza e Ceará, enquanto o São Paulo e o Cruzeiro derrotaram o Internacional e o Botafogo Esporte Record|Do R7 04/08/2025 - 17h11 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h11 ) twitter

Na décima oitava rodada do Brasileirão, o Corinthians empatou com o Fortaleza após um gol de Carrillo nos acréscimos. O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, com gols de Arboleda e Bobadilla. O Flamengo empatou com o Ceará, mantendo a liderança do campeonato. O Cruzeiro derrotou o Botafogo por 2 a 0, com gols de Christian e Matheus Pereira.