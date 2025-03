Vitor Roque brilha e decide clássico em estreia pelo Palmeiras Jovem atacante, recém-chegado do Barcelona, mostrou potencial e participou de lance polêmico que garantiu a vitória do Palmeiras no clássico

Esporte Record|Do R7 14/03/2025 - 15h36 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share