Vojvoda é apresentado como técnico do Santos deve ir para jogo contra o Fluminense
O técnico expressou emoção ao assumir o clube, destacando a influência de seu pai e o orgulho de trabalhar no Santos
O novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, foi apresentado oficialmente em coletiva. O argentino chega em um momento desafiador, com o time na 15ª posição do Brasileirão, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Vojvoda expressou emoção ao assumir o clube, destacando a influência de seu pai e o orgulho de trabalhar no Santos, uma marca mundial. Ele já estará à beira do campo no próximo jogo contra o Fluminense.