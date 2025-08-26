Vojvoda é apresentado como técnico do Santos deve ir para jogo contra o Fluminense O técnico expressou emoção ao assumir o clube, destacando a influência de seu pai e o orgulho de trabalhar no Santos Esporte Record|Do R7 26/08/2025 - 16h47 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h47 ) twitter

O novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, foi apresentado oficialmente em coletiva. O argentino chega em um momento desafiador, com o time na 15ª posição do Brasileirão, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Vojvoda expressou emoção ao assumir o clube, destacando a influência de seu pai e o orgulho de trabalhar no Santos, uma marca mundial. Ele já estará à beira do campo no próximo jogo contra o Fluminense.