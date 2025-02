Votação de impeachment do presidente do Corinthians é suspensa

Votação de impeachment do presidente do Corinthians é suspensa O clima esquentou nos bastidores, com direito a liminar na justiça sendo negada Esporte Record|Do R7 22/01/2025 - 15h22 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h34 ) twitter

Os bastidores da votação de impeachment do presidente do Corinthians contaram com a revogação de uma liminar de suspensão da votação solicitada pela defesa de Melo.

Houve também protestos da torcida organizada contra o impeachment e uma discussão acalorada entre Romeu Tuma e o atual presidente do time.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, é acusado de irregularidades no contrato com patrocinadores, o que levantou a possibilidade de retirá-lo do comando do clube.