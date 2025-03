Acidente no Porto de Santos: Navio petroleiro atinge outras duas embarcações Inquérito foi aberto pela Marinha para investigar as causas e avaliar os danos SP Record|Do R7 14/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente no Porto de Santos, envolvendo um petroleiro, resultou em danos a três embarcações da marinha brasileira e ferimentos a um oficial.

O navio, que enfrentou problemas no leme, colidiu com o cais e outras embarcações, levando à abertura de um inquérito pela marinha para investigar as causas e avaliar os danos.

O navio permanecerá atracado no Brasil até a conclusão das investigações.